Südkorea hebt Alarmstufe wegen Vogelgrippe an

Die Regierung hat eine höhere Alarmstufe wegen der Vogelgrippe ausgerufen.Erstmals seit 32 Monaten war die Vogelgrippe auf einem Geflügelhof in Jeongeup in der Provinz Nord-Jeolla aufgetreten.Landwirtschaftsminister Kim Hyun-soo sagte am Sonntag auf einer Online-Pressekonferenz, dass die Lage sehr ernst sei. Die Verschärfung der Schutz- und Quarantänemaßnahmen sei beschlossen worden, weil die hochpathogene Vogelgrippe sowohl in einem Zuchtbetrieb als auch bei Wildvögeln entdeckt worden sei.Das Auftreten des H5N8-Erregers bei einem Entenzüchter in Jeongeup war am Samstag bekannt geworden.Die Regierung habe daher umgehend die Warnstufe auf "ernst" angehoben und wende die strengsten Quarantänemaßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung der Geflügelpest an.Zunächst seien Lebensräume von Zugvögeln, Straßen und Flüsse nahe dem Zuchtbetrieb in Jeongeup desinfiziert worden.Die Behörden planen außerdem vier Runden von Desinfektionen nahe kleinen Reservoirs, Flüssen und Straßen sowie rund 5.700 Geflügelhöfen landesweit.