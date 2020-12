Nationales Stadt Seoul beschließt Winterfahrverbot für Fahrzeuge mit hohem CO2-Ausstoß

Die Stadt Seoul will in den Wintermonaten Fahrzeuge mit hohem CO2-Ausstoß weitehend von ihren Straßen verbannen.



Um die Feinstaubbelastung zu reduzieren, dürfen Fahrzeuge der Abgasklasse 5 zwischen Dezember und März die meiste Zeit nicht in der Hauptstadt fahren.



Das Verbot gelte unabhängig davon, wo die Fahrzeuge angemeldet seien. Fahrzeuge der Abgasklasse 5 ohne Nachrüstfilter dürften an den Wochentagen zwischen 6 und 21 Uhr nicht in der Hauptstadt verkehren.



Die Stadt kündigte strenge Kontrollen an, ob das Fahrverbot eingehalten wird. Verstöße würden mit 100.000 Won oder 91 Dollar geahndet.



Mit Stand September sind landesweit etwa 1,46 Millionen Fahrzeuge dieser Abgasklasse registriert.



Die Fahrverbote erfolgen im Zuge der im März beschlossenen Maßnahmen zur Reduzierung des Feinstaubgehalts in der Luft.



Südkorea hat vor allem im Winter und Frühjahr mit Luftverschmutzung zu kämpfen.