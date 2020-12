Nordkoreas Machthaber leitet Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei

Photo : KBS News

Nordkorea hat eine erweiterte Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei unter Leitung von Machthaber Kim Jong-un abgehalten.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Bei der Sitzung am Sonntag sei über den Stand der Vorbereitungen für den im Januar geplanten achten Parteitag berichtet und über Maßnahmen diskutiert worden. Auch seien die Umordnung der Organisation des Zentralkomitees der Partei erörtert und Kritik am Wirtschaftsmanagement der für Wirtschaft zuständigen Leitorgane geübt worden, hieß es.Laut KCNA wurden diese Organe scharf dafür kritisiert, keine wissenschaftlichen Anleitungen entsprechend den Verhältnissen und Bedingungen gegeben und den Subjektivismus und Formalismus nicht überwunden zu haben.Demnach sei über wichtige Fragen für die Verbesserung der parteilichen Leitung für Wirtschaftsprojekte und die Umsetzung der anstehenden Wirtschaftsaufgaben diskutiert worden. Wichtige Entscheidungen seien einstimmig getroffen worden, hieß es.In Bezug auf die Vorbereitungen für den Parteitag sei auf eine Reihe von festgestellten Abweichungen und wichtige Aufgaben des Vorbereitungskomitees und die Richtung hierfür hingewiesen worden, so KCNA.