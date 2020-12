Wirtschaft Prognose: Sparquote privater Haushalte steigt voraussichtlich auf 21-Jahres-Hoch

Die Sparquote der privaten Haushalte in Südkorea wird laut einer Prognose dieses Jahr auf den höchsten Stand seit 1999 steigen.



Das ging aus dem statistischen Monatsbericht der koreanischen Zentralbank hervor, der am Sonntag veröffentlicht wurde. Darin wurde die Möglichkeit eines ständigen Anstiegs der Sparquote angesprochen.



Die Sparquote der privaten Haushalte in Südkorea hatte 1988 mit 23,9 Prozent den Höhepunkt erreicht, seitdem ging es bis Mitte der 2000er Jahre steil abwärts. Die Quote fiel 2002 auf 0,1 Prozent.



Die Sparquote kletterte im Falle einer Wirtschaftskrise zeitweilig stark. Als Folge der Devisenkrise schnellte die Quote von 13,1 Prozent im Jahr 1997 auf 20,4 Prozent 1998 in die Höhe.



Die Notenbank prognostizierte, dass die Sparquote infolge des kurzfristigen Konsumrückgangs inmitten der Covid-19-Verbreitung auf ungefähr zehn Prozent steigen könnte. Letztes Jahr lag die Quote bei sechs Prozent.



Der Anstieg der Sparquote in diesem Jahr sei dem geschrumpften Konsum von kontaktbasierten Dienstleistungen infolge der verschärften Abstandsregeln zu verdanken. Sollte sich die Seuchenausbreitung künftig beruhigen, werde die Wiederbelebung der Nachfrage die Quote auf das frühere Niveau zurückbringen, hieß es.