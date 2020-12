Wirtschaft Übernahme von Asiana durch Korean Air erfordert behördliche Genehmigung von vier weiteren Ländern

Korean Air muss für die geplante Übernahme von Asiana Airlines außer in Südkorea in wenigstens vier weiteren Ländern Kartellprüfungen überstehen.



Sollte mindestens ein Land keine Genehmigung erteilen, kann der Zusammenschluss scheitern.



Nach Angaben des koreanischen Kartellamts Fair Trade Commission und der Branche am Sonntag muss die Zusammenlegung der beiden größten südkoreanischen Airlines von den Kartellbehörden der USA, der Europäischen Union, Chinas und Japans geprüft werden.



Im Falle der USA muss laut den letztjährigen Kriterien eine Kartellprüfung erfolgen, sollten die Umsätze beider Firmen in dem Land 198 Millionen Dollar und der Umsatz der zu übernehmenden Firma 90 Millionen Dollar übertreffen. Der Umsatz von Korean Air im Passagiergeschäft beträgt 1,76 Billionen Won (1,59 Milliarden Dollar) in den ersten drei Quartalen dieses Jahres. Weil über 20 Prozent aus dem US-Markt stammen, wird sein Umsatz in den USA offenbar die Grenze für die Prüfung weit übertreffen.



Der Umsatz von Asiana in der US-Region wurde nicht bekannt gemacht, sein Gesamtumsatz beträgt 2,89 Billionen Won (2,6 Milliarden Dollar) im genannten Zeitraum. Deshalb wird erwartet, dass die Fusion beider Firmen Prüfungen durch das US-Justizministerium und die Bundeshandelskommission (FTC) unterliegen wird.