Politik Südkorea und China sprechen über Wiederaufnahme von 2+2-Dialog zu Diplomatie und Sicherheit

Südkorea und China haben nach Pekings Angaben beim jüngsten Außenministertreffen über die Wiederaufnahme ihres 2+2-Dialogs zu auswärtigen und sicherheitspolitischen Angelegenheiten diskutiert.



Das chinesische Außenministerium teilte am Donnerstag vor der Presse in Bezug auf das an dem Tag in Seoul stattgefundene Außenministertreffen mit, dass der 2+2-Dialog zur Diplomatie und Sicherheit aufgenommen werde.



In der Pressemitteilung des südkoreanischen Außenministeriums wurde dies jedoch nicht erwähnt.



Dazu sagte ein Ministeriumsbeamter, es habe Diskussionen darüber gegeben, im Rahmen verschiedener Dialoggremien zwischen den Außenministerien Südkoreas und Chinas rege zu diskutieren und Austauschprojekte anzukurbeln. Der Diplomatie- und Sicherheitsdialog sei ein früheres Dialoggremium, das für die Stärkung der strategischen Kommunikation auf den Gebieten Politik und Sicherheit eingesetzt worden sei.



Der südkoreanisch-chinesische Diplomatie- und Sicherheitsdialog hatte im Dezember 2013 und im Januar 2015 stattgefunden. Daran hatten Beamte im Rang eines Generaldirektors der Außen- und Verteidigungsministerien beider Länder teilgenommen.



Hinter der Betonung der Wiederaufnahme dieses Dialograhmens durch Peking wird ein Zusammenhang damit vermutet, dass die USA Südkorea zur Beteiligung an Quad, einem militärischen Diskussionsgremium zur Blockierung Chinas, auffordern.