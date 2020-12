Wirtschaft US-Behörde verhängt 81 Millionen Dollar Strafen gegen Hyundai und Kia

Hyundai Motor und Kia Motors müssen in den USA im Zusammenhang mit Rückrufen für Fahrzeuge mit Theta II-Motoren Strafen in Millionenhöhe zahlen.



Die US-Behörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) belegte laut Medienberichten am Freitag (Ortszeit) beide koreanische Autohersteller mit Geldbußen in Höhe von 81 Millionen Dollar. Hyundai müsse 54 Millionen Dollar zahlen, Kia 27 Millionen Dollar.



Die Entscheidung traf die Behörde nach Untersuchungen zur Angemessenheit der Rückrufaktionen beider Unternehmen jeweils von 2015 und 2017.



Gemäß einer Vereinbarung mit NHTSA muss Hyundai zudem 40 Millionen Dollar für die Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen investieren, Kia 16 Millionen Dollar.



Sollte die Vereinbarung nicht erfüllt werden, wird die US-Behörde zusätzliche Strafen von 46 Millionen Dollar gegen Hyundai und von 27 Millionen Dollar gegen Kia verhängen.