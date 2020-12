US-Experte: Biden wird Südkoreas Nordkorea-Politik unterstützen

Photo : YONHAP News

Die künftige US-Regierung von Joe Biden wird laut einem Vertrauten des Politikers die Beschwichtigungspolitik der Moon Jae-in-Regierung gegenüber Nordkorea unterstützen.Diese Einschätzung teilte Frank Jannuzi, Leiter der Mansfield Foundation, am Freitag bei einem Online-Forum der in Seoul ansässigen Peace Foundation mit.Biden werde klarstellen, dass weder die USA noch China, sondern die koreanische Halbinsel in Fragen der Halbinsel im Mittelpunkt stehen müsse. Er werde Seoul dabei unterstützen, mehr Flexibilität bei der Lösung von Schwierigkeiten in den Beziehungen zu Pjöngjang anzuwenden, sagte Jannuzi in einer Videomitteilung.Jannuzi war Bidens Berater gewesen, als dieser den Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen geleitet hatte.Biden sei sich darüber im Klaren, dass Frieden und Sicherheit der koreanischen Halbinsel unbedingt durch Inklusivität erreicht werden sollten. Weder Zwang noch Unterdrückung könnten Frieden und Versöhnung auf der Halbinsel herbeiführen, betonte Jannuzi weiter.Ein Misserfolg der bisherigen Nordkorea-Politik der USA liege darin, dass sie zu sehr auf die nordkoreanische Nuklearfrage konzentriert gewesen sei und daher menschliche Aspekte vernachlässigt worden seien, fügte er hinzu.