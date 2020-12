BTS erobern mit „Life Goes On“ Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat mit einem nicht-englischsprachigen Lied die wichtigsten Billboard Single-Charts erobert.„Billboard“ gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass der neueste Song von BTS „Life Goes On“ auf Platz eins der Hot 100 Charts rangiert habe.„Life Goes On“ ist die erste Auskoppelung des am 20. November veröffentlichten Minialbums „BE“. Es ist das erste Mal, dass ein koreanischsprachiges Lied den Spitzenplatz der Hot 100 Charts für die beliebtesten Lieder in den USA gelangte.Die Boyband hatte es mit der englischsprachigen Single „Dynamite“ im August als erste koreanische Sänger an die Spitze der Billboard Hot 100 geschafft.BTS haben nun drei Songs, die an die Spitze der Hot 100 Charts gelangten, einschließlich des Remix von „Savage Love“ des US-Sängers Jason Derulo.