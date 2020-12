US-Experte: Nordkoreas Machthaber mit von Peking angebotener Corona-Vakzine geimpft

Photo : YONHAP News

Laut einem US-amerikanischen Nordkorea-Experten hat sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un jüngst mit einem von der chinesischen Regierung bereitgestellten Coronavirus-Impfstoff impfen lassen.Das schrieb Harry Kazianis, Abteilungsdirektor für Koreastudien an der in Washington ansässigen Denkfabrik Center for the National Interest, am Montag (Ortszeit) auf der Webseite „1945“.Kim und mehrere hochrangige Beamte aus Kims familiärem Umfeld sowie des Führungszirkels seien innerhalb der letzten zwei bis drei Wochen dank eines von der chinesischen Regierung bereitgestellten Impfstoffkandidaten geimpft worden, schrieb er unter Berufung auf zwei nicht identifizierte japanische Geheimdienstquellen.Es sei jedoch unklar, von welchem chinesischen Unternehmen der bereitgestellte Impfstoffkandidat stamme, hieß es.Kazianis betrachtete es als ziemlich wahrscheinlich, dass China Impfstoffe für sämtliche Einwohner in Nordkorea anbieten werde. Denn Peking wolle einen großen Corona-Ausbruch in Nordkorea vermeiden, der eine Massenflucht nach China und eine interne Instabilität im Nachbarland verursachen würde.