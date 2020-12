Internationales CNN: Nordkorea schnitt für Covid-19-Prävention Handel mit China ab

Nordkorea hat laut CNN für die Prävention von Covid-19 anscheinend fast den gesamten Handel mit China, seinem wirtschaftlichen Rettungsanker, abgeschnitten.



Der US-Sender berichtete am Montag (Ortszeit), dass Chinas Ausfuhren nach Nordkorea laut Daten der chinesischen Zollbehörde um 99 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 253.000 Dollar im Oktober geschrumpft seien. Die Einfuhren aus Nordkorea seien im selben Zeitraum um 74 Prozent zurückgegangen.



Die Daten zeigten, dass Nordkorea anscheinend bereit sei, den Handel mit China herunterzufahren oder sogar einzustellen, um das Eindringen des Virus zu verhindern, selbst wenn die Nahrungsmittel- und Kraftstoffversorgung gefährdet würden, bewertete CNN.



Der südkoreanische Geheimdienst hatte vor dem Parlament berichtet, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im August einen leitenden Beamten hinrichten lassen habe, der gegen ein Verbot für die Gütereinfuhr zur Covid-19-Eindämmung verstoßen habe.



Der Sender vermutete als Grund für das strenge Vorgehen Nordkoreas, dass die Seuche für das Land nicht verkraftbar sei. Das Kim-Regime erkenne, wie viele Schwierigkeiten Nordkorea mit einer Pandemie haben würde, die bereits einige der besten Gesundheitssysteme der Welt an die Grenzen ihrer Belastbarkeit führe.



Pjöngjang habe bisher keinen einzigen Covid-19-Fall in Nordkorea öffentlich zugegeben. Viele bezweifelten jedoch, dass eine Infektionskrankheit, die weltweit mehr als 1,4 Millionen Menschen getötet und 62,6 Millionen infiziert habe, Nordkorea nicht erreicht haben soll, so CNN.