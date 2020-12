Strengere Corona-Auflagen gelten ab heute für die Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Inmitten der dritten Corona-Welle in Südkorea gelten ab heute strengere Auflagen für die Hauptstadtregion.Indoor-Sportstätten für Gruppenübungen mit starkem Körpereinsatz wie Aerobic müssen den Betrieb einstellen. Fitnessstudios innerhalb von Apartmentanlagen müssen schließen. Hotels und weitere Beherbergungsstätten dürfen keine Veranstaltungen und Feiern zum Jahreswechsel durchführen.In Seoul kommen weitere schärfere Maßnahmen zur Anwendung. In Badehäusern wird die Gästezahl auf eine Person pro 16 Quadratmeter begrenzt. In Discountläden und Kaufhäusern dürfen keine Kostproben gereicht werden.Die Seuchenkontrollbehörden warnen, dass der Winter die entscheidendste Zeit der Corona-Pandemie sein werde. Nach dem Prinzip, dass es angesichts des erhöhten Corona-Risikos keine Präsenztreffen zu Jahresende mehr geben werde, sollten auch religiöse Veranstaltungen und Neujahrsversammlungen auf kontaktfreie Weise stattfinden, baten die Behörden wiederholt.