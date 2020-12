DMZ-Wanderweg in Paju wieder geöffnet

Photo : YONHAP News

Ein Wanderweg entlang der demilitarisierten Zone (DMZ) in Paju ist am Samstag wieder geöffnet worden.Das gab die Verwaltung der Grenzstadt am Montag bekannt. Der im Zuge der Bemühungen um Frieden auf der koreanischen Halbinsel gestaltete DMZ-Friedensweg war einen Monat nach der Öffnung im August letzten Jahres geschlossen worden, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern.Die Stadtverwaltung richtete angesichts der Covid-19-Lage mehr Anlagen für die Seucheneindämmung ein, darunter Desinfektionsanlagen für Fahrzeuge und Personen. Vor der Wiederöffnung führte sie gemeinsam mit den zuständigen Ministerien Kontrollen durch.Die Teilnehmerzahl wird auf zehn Personen pro Tour begrenzt, um eine Covid-19-Ausbreitung zu verhindern.Wer auf der Route in Paju wandern will, kann auf der Webseite der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) zu dem DMZ-Friedensweg (www.dmzwalk.com) oder der des Innenministeriums zur DMZ (www.dmz.go.kr) seinen Besuch beantragen.