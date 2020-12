US-Aufklärer fliegen dritten Tag in Folge über Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Aufklärungsflugzeuge sind seit Samstag den dritten Tag in Folge über Südkorea geflogen.Laut der Webseite zur Flugverfolgung „No callsign“ wurde ein Aufklärer vom Typ RC-135W Rivet Joint der US-Luftwaffe am Montagvormittag von Incheon kommend in Richtung Seongam gesichtet.Am Montagnachmittag flog ein Aufklärer vom Typ EO-5C Crazy Hawk der US-Streitkräfte in Korea gemeinsam mit KC-135R Tankflugzeugen von der Region Chungcheong in Richtung der Hauptstadtregion.Am Samstag und Sonntag waren E-8C Joint Stars, Aufklärer zur Bodenüberwachung, zum Einsatz gekommen.Ein südkoreanischer Militärvertreter sagte, die Flüge dienten offenbar zur Aufklärung angesichts der Möglichkeit nordkoreanischer Provokationen nach der US-Präsidentschaftswahl. Derzeit seien aber keine Anzeichen für eine bevorstehende Provokation Nordkoreas erkennbar.