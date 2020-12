Außenministerin will strategischen Dialog mit gewähltem US-Präsidenten stärken

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha will den strategischen Dialog mit der Regierung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden stärken.Dadurch sollten die Allianz weiterentwickelt und Fortschritte im Friedensprozess in Korea erzielt werden, sagte die Ministerin am Montag bei einer virtuellen Konferenz mit den Leitern der 186 Auslandsvertretungen. Sie versprach, die Zusammenarbeit auf den Gebieten Handel, Demokratie, Frieden und Menschenrechte voranbringen zu wollen.Dabei hob sie nach Angaben ihres Hauses besonders die bilaterale Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 und die Klimakrise hervor, zwei der Schlüsselthemen auf Bidens Agenda.In Bezug auf den jüngsten Besuch des chinesischen Staatsrats und Außenministers Wang Yi in Seoul betonte Kang, dass beide Länder einen Austausch auf ranghoher Ebene fortsetzen müssten, um die strategische kooperative Partnerschaft voranzubringen.Zu Japan hieß es, dass die Diplomaten ihre Bemühungen um ein verbessertes Verhältnis fortsetzen müssten. Dabei solle am zweigleisigen Ansatz festgehalten werden, nach dem einerseits bilaterale historische Streitfragen geklärt werden sollen, andererseits aber in Fragen von gemeinsamem Interesse kooperiert werden solle.