Lebenserwartung für Neugeborene steigt auf 83,3 Jahre

Photo : KBS News

Die im vergangenen Jahr Neugeborenen in Südkorea werden voraussichtlich im Schnitt 83,3 Jahre leben.Die Lebenserwartung stieg um 0,6 Jahre gegenüber dem Vorjahr und somit so stark wie seit 1987 nicht mehr.Nach der vom Statistikamt heute veröffentlichten Lebenstafel zu 2019 beträgt die Lebenserwartung für neugeborene Jungen 80,3 Jahre und für neugeborene Mädchen 86,3 Jahre.Die Lebenserwartung für Männer mit Stand 2019 in Südkorea ist 2,2 Jahre länger als der OECD-Durchschnitt, somit rangiert das Land auf Platz elf unter den 37 Mitgliedsländern. Die Lebenserwartung für Frauen ist 2,9 Jahre länger als der OECD-Durchschnitt und die zweitlängste im Mitgliedervergleich.Sollte Krebs als Todesursache ausgeschlossen werden, steige die Lebenserwartung bei Männern um 4,7 Jahre und bei Frauen um 2,7 Jahre, teilte die Behörde mit.