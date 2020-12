Präsident Moon spricht von schnellerer Wirtschaftserholung als erwartet

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Präsident Moon Jae-in erholt sich die Volkswirtschaft schneller als erwartet.Er rief die Ministerien und die Nationalversammlung zur Kooperation auf, um einen deutlichen Konjunkturaufschwung zu bewirken.Moon sagte bei einer Kabinettssitzung am Dienstag, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts nach vorläufigen Schätzungen im dritten Quartal 2,1 Prozent betrage. Damit sei die im Oktober veröffentlichte erste Schätzung von 1,9 Prozent übertroffen worden.Eine effektive Reaktion der Wirtschaft werde zur Triebfeder für eine schnelle Wirtschaftserholung und einen kräftigen Aufschwung. Die koreanische Wirtschaft könnte sich ab dem ersten Halbjahr nächsten Jahres vom Corona-Schock erholen und in die richtige Spur gelangen, so die zuversichtliche Einschätzung des Staatschefs.In Bezug auf den Anstieg der Leitbörse Kospi auf das Allzeithoch von über 2.600 Zählern sagte Moon, dass die Einschätzungen von Anlegern im In- und Ausland zur Gegenwart und Zukunft der koreanischen Wirtschaft positiver denn je seien. Er betonte, es sei von Bedeutung, dass individuelle Anleger zu einer Stütze für die Börse geworden seien.Der Präsident bat darum, dass die jeweiligen Ministerien Kräfte bündeln, damit diese positive Tendenzen zu einem deutlichen Konjunkturaufschwung führen könnten. Gegenüber dem Parlament betonte er die Notwendigkeit, den Haushaltsplan für das kommende Jahr zu verabschieden. Die gesetzliche Frist hierfür läuft am Mittwoch ab.