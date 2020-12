Wirtschaft Südkorea will grüne und digitale New Deal-Projekte in Entwicklungsländern finanzieren

Südkorea will Projekte für den grünen und digitalen New Deal mit einem Volumen von knapp zehn Millionen Dollar in Entwicklungsländern finanzieren.



Das teilte das Finanzministerium am Dienstag mit.



Die Regierung billigte entsprechende Technologie-Kooperationsprojekte in 23 Entwicklungsländern, für die Finanzmittel aus dem Fonds der Weltbank Korea Green Growth Trust Fund (KGGTF) eingesetzt werden. 9,87 Millionen Dollar werden dafür zur Verfügung gestellt, während die Gesamtkosten des Projekts auf 17,47 Millionen Dollar beziffert werden.



Die Projekte betreffen 23 Länder in sieben Zonen, einschließlich von Zielländern der Neuen Süd- und Nordpolitik Süddkoreas. Zu den Projektbereichen zählen der digitale und grüne New Deal sowie der Gesundheits- und Hygienebereich zur Reaktion auf Infektionskrankheiten.