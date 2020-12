Südkorea will für Nordkorea-Hilfe weitere Ausnahmen von Sanktionen fordern

Photo : YONHAP News

Südkorea will pauschale Ausnahmen von den Nordkorea-Sanktionen fordern, um rechtzeitig Projekte für die humanitäre Hilfe durchführen zu können.Das sagte ein hoher Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag im Gespräch mit südkoreanischen Reportern. Bei dem Treffen begrüßte der Beamte, der namentlich nicht genannt wurde, die Entscheidung der UN, sich zügig um Ausnahmen von Sanktionen bemühen zu wollen, damit humanitäre Unterstützung für die nordkoreanische Bevölkerung schneller möglich werde.Bislang müssen Hilfsorganisation für jedes Projekt gesondert Ausnahmeanträge stellen. Dadurch sei keine langfristige Planung möglich. Die Organisationen hätten der Regierung in Seoul daher vorgeschlagen, sich für ein System einer "gebündelten umfassenden Unterstützung" einzusetzen. Unter einem solchen System solle eine Ausnahme für alle Hilfsgüter pauschal für jeweils ein Jahr erteilt werden.Im letzten Monat hatte bereits Vereinigungsminister Lee In-young die Einführung eines solchen Systems angeregt. Hilfsprojekte für Nordkorea erforderten eine langfristige Planung, insbesondere Projekte in Bezug auf Gesundheit, Katastrophenschutz und Klimaschutz, hatte der Minister gesagt.Der Sanktionsausschuss zu Nordkorea hatte am Montag Änderungen beschlossen, nach denen die Beantragung von dringender humanitärer Hilfe für die Bevölkerung einfacher werden solle. Auch sollten Anträge schneller beschieden werden.Darüber hinaus wurde die Gültigkeitsdauer der Ausnahmen von Sanktionen von sechs auf neun Monate verlängert.