Oberster Staatsanwalt kehrt nach aufgehobener Suspendierung an Arbeitsplatz zurück

Photo : YONHAP News

Der oberste Staatsanwalt Yoon Seok-youl ist am Dienstag gleich nach der Aufhebung seiner Suspendierung wieder an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt.Zuvor am selben Tag hatte das Verwaltungsgericht Seoul die Suspendierung durch Justizministerin Choo Mi-ae aufgehoben. Die Suspendierung bedeute effektiv eine Entlassung und schade der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft, hieß es zur Begründung.Beim Eintreffen am Sitz der obersten Staatsanwaltschaft im Süden Seouls, dankte Yoon der Justiz für die zügige Entscheidung, die ihm die rasche Rückkehr in den Dienst ermöglicht habe.Er wolle sein Äußerstes geben, um den Geist der Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit als Beamter der Republik Koreas zu schützen, sagte er den wartenden Reportern.