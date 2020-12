UN schließen Nordkorea von Länderliste für Prüfung humanitärer Hilfe im kommenden Jahr aus

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben ausnahmsweise Nordkorea von einer Liste der Länder genommen, die von einer Prüfung der humanitären Hilfe im kommenden Jahr betroffen sind.Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia (RFA).Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) veröffentlichte laut RFA am Dienstag (Ortszeit) den „Global Humanitarian Overview 2021“. Darin wurde Nordkorea anders als in den letzten Jahren nicht genannt.In dem jährlichen Bericht gibt das OCHA Pläne für humanitäre Hilfsaktivitäten in von einer humanitären Krise betroffenen Ländern im neuen Jahr bekannt.OCHA-Sprecher Jens Laerke sagte, es sei wegen eines Bewegungsverbots im Zusammenhang mit Covid-19 unmöglich, die humanitäre Lage in Nordkorea vor Ort zu überwachen sowie neue Informationen zu überprüfen.Das Büro wird jedoch gemäß vorhandenen UN-Richtlinien seine humanitären Aktivitäten für Nordkorea auch nächstes Jahr fortsetzen.Nordkorea hatte Ende Januar seine Grenze geschlossen, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Wie verlautete, hätten die meisten dort tätigen UN-Mitarbeiter daraufhin vorübergehend das Land verlassen.