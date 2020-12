„Moving On“ bei mehreren Filmfestivals ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Der koreanische Independentfilm „Moving On“ ist im November bei fünf internationalen Filmfestivals ausgezeichnet worden.Die verantwortliche Produktionsfirma teilte mit, dass der Film von Regisseurin Yoon Dan-bi beim Toronto Reel Asian International Film Festival den Osler-Preis für den besten Film gewonnen habe. Beim Hong Kong Asian Film Festival wurde der Streifen mit dem „New Talent“-Preis ausgezeichnet, der an bemerkenswerte junge Regisseure geht.Der Film gewann beim Torino Film Festival den FIPRESCI (Internationale Filmkritiker- und Filmjournalistenvereinigung)-Preis für den besten Film. Beim Festival Internacional de Cine de Mar del Plata in Argentinien ging der Sonderpreis der Jury an die Produktion. Beim Festival des 3 Continents in Nantes gewann der Film den besten Filmpreis.Der Film gilt als Independentfilm des Jahres in Südkorea. Er handelt von einem Mädchen und seinem Bruder, die ihre Sommerferien im alten Haus ihres Großvaters verbringen. Dabei wird das Zusammenleben der Geschwister mit Großvater, Vater und Tante gezeigt.Der Film kam im August in die Kinos. Der Streifen hatte bereits bei vielen Filmfestivals Preise gewonnen, allen voran vier Auszeichnungen beim Busan Internationalen Filmfestival im vergangenen Jahr.