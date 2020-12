Außenministerin besucht Bahrain und VAE

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha besucht vom 4. bis 6. Dezember Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).Wie das Außenministerium mitteilte, werde Kang am Manama-Dialog, einer Sicherheitskonferenz im Nahen Osten, teilnehmen.Kang sei als Rednerin zum 16. Manama-Dialog am 4. Dezember in Manama, Bahrains Hauptstadt, eingeladen worden. Sie werde über globale Governance inmitten der Covid-19-Lage reden.Der Manama-Dialog zählt mit dem Shangri-La-Dialog und der Münchner Sicherheitskonferenz zu den wichtigen internationalen Sicherheitsforen und findet seit 2004 jedes Jahr statt.Die Ministerin wird im Anschluss am 5. Dezember in den VAE mit ihrem Amtskollegen Abdullah bin Zayid Al Nahyan zusammenkommen, um über die Gesundheitskooperation in der Pandemie zu sprechen.