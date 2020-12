Politik Premier warnt angesichts hoher Zahl von Menschen in Quarantäne

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat Besorgnis über die anhaltende Ausbreitung von Covid-19 geäußert.



Die Zahl der in Selbstquarantäne Befindlichen habe vor zwei Tagen die 70.000er-Marke durchbrochen und damit den bisher höchsten Stand erreicht, sagte er bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale.



Das kommende Wochenende werde ein wichtiger Wendepunkt dafür sein, ob sich die Seuche weiter verbreiten werde oder ob sich die Lage beruhigen werde, betonte er.



Die Regierung habe im letzten Monat zweimal die Stufe der Regeln zur sozialen Distanzierung angepasst. Lokale Verwaltungen hätten ihrerseits zusätzliche schärfere Maßnahmen getroffen. Man wolle im Voraus schärfere Schutzmaßnahmen überprüfen, damit sie nötigenfalls jederzeit umgesetzt werden könnten, hieß es.



Er betonte, dass die präzisen Eindämmungsmaßnahmen der Regierung und die Beteiligung der Bürger Synergieeffekte haben müssten, damit diese ernste Krise bewältigt werden könne. Lückenlose Vorkehrungen müssten auch in kleinen Einrichtungen und Betrieben erfolgen, um die sich die Seuchenkontrollbehörden und Gebietskörperschaften kaum direkt kümmern könnten.



Chung forderte angesichts der Reifeprüfung am Donnerstag das Bildungsministerium, die Erziehungsämter sowie Schulen auf, gründliche Vorbereitungen zu treffen, damit die Prüflinge auf sichere Weise die Prüfung ablegen können.