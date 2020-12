USA eröffnen Webseite für Meldung von Verletzungen von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat eine neue Webseite eröffnet, die Belohnungen von bis zu fünf Millionen Dollar für Informationen zu Verstößen gegen Nordkorea-Sanktionen bietet.Alex Wong, stellvertretender Sondergesandter für Nordkorea, gab am Dienstag (Ortszeit) bei einem virtuellen Seminar den Start der Webseite bekannt.Das Ministerium habe die Webseite DPRKrewards.com gestartet, über die Einzelpersonen auf der ganzen Welt dem US-Programm „Rewards for Justice“ Informationen zur Umgehung von Sanktionen gegen Nordkorea zur Verfügung stellen könnten, sagte Wong.Wong beschuldigte dabei China eines „offenkundigen Verstoßes“ gegen seine Verpflichtung zur Umsetzung der internationalen Sanktionen gegen Nordkorea. China versuche, das UN-Sanktionsregime rückgängig zu machen, das darauf abziele, Nordkorea zum Verzicht auf sein Atomprogramm zu bewegen, hieß es.Mindestens 20.000 nordkoreanische Arbeiter arbeiteten noch in China, die USA hätten letztes Jahr 555 Fälle von nordkoreanischen Kohlelieferungen oder anderen sanktionierten Ausfuhren nach China beobachtet, fügte er hinzu. Die chinesischen Behörden hätten bei keiner Gelegenheit gehandelt, um diese illegalen Importe zu stoppen, betonte er.