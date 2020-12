Landesweite Reifeprüfung findet morgen statt

Photo : KBS News

Die landesweite Reifeprüfung für das Studienjahr 2021 findet am Donnerstag statt.Die Prüfung beginnt um 8.40 Uhr landesweit in 86 Zonen.Der Test war ursprünglich am 19. November geplant. Infolge des verzögerten Semesterbeginns inmitten der Corona-Pandemie wurde die Prüfung um zwei Wochen verschoben.Angesichts der Pandemie werden die Prüflinge in drei Gruppen, allgemeine Prüflinge, unter Selbstquarantäne Stehende und Infizierte, eingeteilt.Wer verdächtige Symptome wie Fieber hat, wird in einem getrennten Raum an einem Prüfungsort die Prüfung ablegen. An je einem Prüfungsort werden hierfür fünf bis sechs separate Räume zur Verfügung stehen.Die in Quarantäne Befindlichen werden in getrennten Testzentren ihre Aufgaben lösen. Die Corona-Infizierten werden in Krankenhäusern oder Behandlungszentren für leicht Erkrankte die Prüfungsbögen ausfüllen.Mit Stand 26. Oktober stehen 31.459 Prüfungsräume an 1.381 Prüfungsorten zur Verfügung, damit 50 Prozent mehr als im Vorjahr.