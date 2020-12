BTS erobern als erste Gruppe gleichzeitig drei wichtige Billboard-Charts

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat als erste Gruppe drei wichtige Billboard-Charts gleichzeitig erobert.„Billboard“ gab am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass BTS auf den Spitzenplatz in den dieswöchigen Artist 100-Charts gelangt seien. Es ist das 13. Mal, dass die Band die Hitliste anführt.Die Gruppe eroberte diese Woche mit ihrem neuen Album „BE“ die Album-Charts Billboard 200 und mit „Life Goes On“ die Single-Charts Hot 100.BTS schafften es als bisher neunter Interpret und erste Gruppe, an der Spitze der drei Hitlisten gleichzeitig zu stehen.