Kospi erreicht neuen Rekordwert

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat einen neuen Rekordwert erreicht.Der Index rückte um 1,58 Prozent auf das neue Allzeithoch von 2.675,9 Zählern vor.Grund für den Anstieg sei laut Anlaysten Optimismus wegen Corona-Impfstoffen und Konjunkturhilfen in den USA gewesen.Am Dienstag wurde bekannt, dass Pfizer mit BioNTech sowie Moderna in Europa Impfstoff-Notzulassungen beantragt hätten.In den USA schlugen Abgeordnete beider Lager am Dienstag Konjunkturhilfen im Wert von 908 Milliarden Dollar vor.Auch gute Aussichten für die Speicherchip-Hersteller sorgten für eine positive Anlegerstimmung.Das Angebot an Speicherchips werde Anfang kommenden Jahres zurückgehen, während gleichzeitig die Nachfrage steigen werde, erläuterte Doh Hyung-woo von NH Investment & Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap. Die DRAM-Preise würden daher ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres anziehen, so der Experte.