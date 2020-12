Nordkorea verschärft Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine Coronavirus-Warnung auf die höchste Stufe erhöht und auch die Schutzmaßnahmen in seiner Hauptstadt verschärft.Der nordkoreanische Staatssender KCBS berichtete heute, dass in Pjöngjang die Maßnahmen gegen das Eindringen des bösartigen Virus noch offensiver durchgeführt würden.Im westlichen Stadtbezirk Mangyongdae-guyok wird bei allen Personen, die an Eingängen zur Stadtmitte und an der Stadtgrenze verkehren, Fieber gemessen. Güter werden desinfiziert.Die Zeitung „Rodong Sinmun“ forderte die Öffentlichkeit auf, die Notfallmaßnahmen zur Seucheneindämmung in einer Weise zu unterstützen, als wäre man ein Wachsoldat, der die Sicherheit der Nation und das Wohl des Volks schütze.Nordkorea erhöhte jüngst die Zahl der Menschen, die auf Covid-19 getestet werden, deutlich auf etwa 1.600 in der Woche. Das Land gab am Mittwoch bekannt, das Niveau der Eindämmungsmaßnahmen wieder auf die höchste Stufe zu erhöhen.Nordkorea hat jedoch bisher offiziell keinen einzigen Infektionsfall gemeldet.