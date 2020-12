Bürgergruppe begrüßt Erhalt der Friedensstatue in Berlin

Photo : YONHAP News

Den Erhalt der von einer Entfernung bedrohten Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei in Berlin hat die Bürgergruppe begrüßt, die deren Aufstellung initiiert hatte.Die Welt habe sich verändert, sagte Nataly Jung-hwa Han, Vorsitzende des Korea Verbandes, am Mittwoch (Ortszeit).Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Mitte verabschiedete am Dienstag (Ortszeit) eine Resolution für den dauerhaften Erhalt der Statue. Beschlossen wurde, unter der Beteiligung der BVV nach Wegen hierfür zu suchen. Die Resolution sieht auch eine Verlängerung der Aufstellungsfrist um sechs Wochen bis Ende September nächsten Jahres vor.Die Friedenstatue in Berlin sei die erste dieser Art in Deutschland, die im öffentlichen Raum gemeinsam mit Bürgern errichtet worden sei. Über die Entfernungsanordnung hätten sich die Bürger heftiger geärgert, sagte Han, die seit 2008 den Korea Verband leitet.Der Korea Verband hatte seit 2018 die Aufstellung einer Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg in Berlin angestrebt.Man wolle künftig mit Bürgern Kräfte bündeln und unter allen Umständen Wege finden, damit die Friedenstatue für immer in Berlin stehen bleiben könne, sagte Han weiter.Das Mahnmal war Ende September in Berlin-Mitte enthüllt worden. Der Bezirk hatte jedoch nach einem Protest Japans dessen Entfernung angeordnet. Die Anordnung wurde ausgesetzt, nachdem der Korea Verband vor Gericht eine einstweilige Verfügung dagegen beantragt hatte.