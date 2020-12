Nationalversammlung verabschiedet Rekordhaushalt

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat für kommendes Jahr einen Rekordhaushalt verabschiedet.In der Plenarsitzung am Mittwoch stimmten die Abgeordneten einem Haushalt in Höhe von 558 Billionen Won oder 506 Milliarden Dollar zu.Der Antrag wurde mit 249 Fürstimmen bei 26 Gegenstimmen und 12 Enthaltungen angenommen.Der Haushalt für 2021 wurde verglichen mit dem Regierungsentwurf nach einer Einigung der Parteien noch einmal um 2,2 Billionen Won aufgestockt.Insbesondere wurden für die Corona-Hilfe noch zusätzliche Mittel eingeplant. Die Regierung will künftig Bürgerinnen und Bürgern, die durch die Folgen der Corona-Krise wirtschaftlich besonders schwer getroffen wurden, gezielt unterstützen. 900 Milliarden Won wurden zusätzlich für das Corona-Impfprogramm eingeplant.Erstmals seit 2014 wurde der Haushalt fristgemäß bis 2. Dezember verabschiedet. In den vergangenen Jahren wurde über diese Frist hinaus noch um einzelne Haushaltsposten gerungen.