Währungsreserven im November so stark wie seit zehn Jahren nicht gestiegen

Südkoreas Währungsreserven sind im November so stark wie seit zehn Jahren nicht gestiegen.Nach Angaben der koreanischen Zentralbank am Donnerstag, habe der Zuwachs zum Monat davor 9,87 Milliarden Dollar betragen. Die Reserven hätten damit das Rekordniveau von 436,3 Milliarden Dollar erreicht.Ein stärkerer Anstieg wurde zuletzt nur im Juli 2010 mit 11,74 Milliarden Dollar verbucht.Im März waren die Reserven um fast neun Milliarden Dollar geschrumpft, da wegen der Corona-Pandemie Maßnahmen zur Marktstabilisierung ergriffen werden mussten. Ab April wurde jeden Monat ein Zuwachs verbucht.Den zuletzt starken Anstieg führt die Zentralbank auf gestiegene Gewinne mit Fremdwährungsanlagen und die Dollar-Schwäche zurück. Dadurch sei der Wert der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte stark gestiegen.Südkorea hortet weiterhin den neuntgrößten Devisenschatz der Welt. An der Spitze liegt China, gefolgt von Japan und der Schweiz.