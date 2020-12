China genehmigt erstmals seit fast vier Jahren koreanisches Spiel

Photo : YONHAP News

China hat erstmals seit fast vier Jahren ein südkoreanisches Spiel genehmigt.Das könnte eine Lockerung der Restriktionen für koreanische Kultur- und Kunstprodukte in der Volksrepublik bedeuten.Nach Angaben des Spieleentwicklers Com2uS am Donnerstag erteilte die chinesische Nationale Behörde für Presse- und Verlagswesen am Mittwoch eine Lizenz für „Summoners War“ der Firma.Summoners War ist ein erfolgreiches Mobile-Spiel, das im Juni 2014 weltweit veröffentlicht wurde.China hatte seit der Einführung wirtschaftlicher Vergeltungsmaßnahmen im März 2017 als Reaktion auf die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea bislang keinem südkoreanischen Spielehersteller eine Geschäftslizenz erteilt.