Aufgaben der Reifeprüfung entsprechen Inhalten und Niveau des Lehrplans

Die Aufgaben der heute stattfindenden Reifeprüfung entsprechen den Inhalten und dem Niveau des Lehrplans für die Oberschulen.Und zwar um die Leistungsfähigkeit zu bewerten, die im Rahmen der Schulbildung erlernt worden sei, teilte das Koreanische Institut für Lehrpläne und Evaluation (KICE) unmittelbar nach dem Beginn der Reifeprüfung vor der Presse mit.Der Fokus sei auf wesentliche und grundlegende Inhalte gelegt worden, um die Normalisierung der Bildung an den Oberschulen zu fördern, sagte Min Chan-hong, der Leiter des Gremiums für Aufgabenerstellung.KICE nimmt ab heute bis Montag Einwände gegen Aufgaben und Lösungen entgegen. Am 14. Dezember werden die Lösungen endgültig festgelegt. Die Testergebnisse werden am 23. Dezember bekannt gemacht.