Regierung will aussichtsreiche Hersteller umweltfreundlicher Materialien fördern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will Geschäfte von aussichtsreichen Herstellern umweltfreundlicher Materialien unterstützen, um die sogenannte weiße Bio-Industrie anzukurbeln.Über die Angelegenheit wurde heute bei einer Regierungssitzung zu Strategien für ein innovatives Wachstum unter Leitung von Finanzminister Hong Nam-ki diskutiert.Bei der weißen Bio-Industrie geht es darum, aus biologischen Ressourcen wie Pflanzen industrielle Materialien oder Biokraftstoffe zu produzieren.Die Regierung will in den nächsten drei Jahren bis zu drei Milliarden Won für die Geschäftsentwicklung von aussichtsreichen kleinen und mittleren Unternehmen sowie Startups auf dem Gebiet umweltfreundlicher Materialien zur Verfügung stellen.Sie will auch die Infrastruktur für die Kommerzialisierung von Ideen aufbauen, darunter ein Zertifizierungszentrum für biochemische Stoffe in Ulsan.Es wurde beschlossen, 15 Arten Bioplastik-Produkte zu entwickeln, die kurzfristig kommerzialisiert werden können. Für die Nachfrageschaffung werden Probeprojekte mit beispielsweise Nahrungsbehältern und standardisierten Plastikmüllsäcken durchgeführt.