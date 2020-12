US-Armeechef hält Provokation Nordkoreas in Übergangszeit für denkbar

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des US-Armeechefs ist die Möglichkeit groß, dass Nordkorea während der Übergangszeit in den USA Provokationen verüben wird.Pjöngjang habe eine lange Geschichte damit, sagte Mark Milley, der Vereinigte Generalstabschef der USA, am Mittwoch (Ortszeit) bei einem virtuellen Seminar, das von der in Washington ansässigen Denkfabrik Brookings Institution veranstaltet wurde.Er sagte auch, dass Nordkorea eine Vielzahl von Herausforderungen innerhalb seiner eigenen Gesellschaft zu bewältigen habe.Dies betrachte er offenbar als vermutlichen Faktor, der die Gefahr von Provokationen erhöhe, hieß es.Man beobachte die Situation genau und verfüge über ausreichende militärische Fähigkeiten, um mit jeder Provokation und jedem Angriff fertig zu werden, betonte er. Dabei verwies er auf das starke US-südkoreanische Bündnis, die Fähigkeiten der US-Streitkräfte in Korea und das südkoreanische Militär, das laut ihm eine der besseren Armeen in der Welt ist.