Zahl der neuen Coronafälle zweiten Tag in Folge über Marke von 500

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Coronafälle hat den zweiten Tag in Folge über der Marke von 500 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte heute mit, dass am Mittwoch bis Mitternacht 540 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Insgesamt seien damit in Südkorea bislang 35.703 Infektionen nachgewiesen worden.Von den neuen Fällen handelte es sich bei 516 um lokale Infektionen. Der Wert von 500 wurde damit erstmals nach dem vergangenen Freitag wieder übertroffen, als 525 lokale Infektionen registriert worden waren.Der Durchschnitt für die zurückliegende Woche liegt bei 466,7. Damit wäre die Bedingung für eine Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen auf Stufe 2,5, die zweithöchste Warnstufe, erfüllt.Von den lokalen Infektionen betreffen 419 die Hauptstadtregion. Auf Seoul und Umgebung entfallen damit 81,2 Prozent aller Fälle.Die Zahl der Patienten in einem kritischen Zustand stieg vergleichsweise stark, und zwar um 16 auf 117. Dies schürt Bedenken über eine Knappheit von Intensivbetten.