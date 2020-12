Blackpink geben in Kooperation mit YouTube Music Online-Konzert

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band Blackpink gibt in Kooperation mit YouTube Music ihr erstes Online-Konzert.Ihre Agentur YG Entertainment teilte am Donnerstag mit, dass das Konzert „YG Palm Stage – 2020 Blackpink: The Show“ am 27. Dezember auf YouTube gegen Entgelt übertragen werde.„YG Palm Stage“ ist YGs neue Marke für Livestream-Konzerte, die in Partnerschaft mit YouTube Music auf YouTube gestreamt werden.Die Unterhaltungsfirma erläuerte, dass Blackpink die ersten Interpreten in der Welt seien, die in Kooperation mit YouTube Music ein Online-Konzert auf YouTube live übertragen lassen.Die Girlgroup hat 53,9 Millionen Abonnenten auf YouTube, das ist die zweitgrößte Abonnentenzahl unter allen Sängern weltweit.