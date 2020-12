Hyundai präsentiert neue Plattform für Elektroautos

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group hat als erster koreanischer Automobilhersteller eine ausschließlich für Elektroautos konzipierte Plattform präsentiert.Der Konzern stellte am Mittwoch bei einer Online-Veranstaltung die Plattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform) vor.Dank einer für Elektroautos optimierten Karosseriestruktur, einem Hochgeschwindigkeits-Motor und Batteriezellen mit hoher Dichte könne mit einer fünfminütigen Aufladung eine Strecke von 100 Kilometern zurückgelegt werden. Fahrzeuge, die auf der E-GMP basieren, würden mit einer Vollaufladung eine Reichweite von über 500 Kilometer haben, hieß es.Zudem kann das Fahrzeug innerhalb von 3,5 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen.Hyundai will die E-GMP für verschiedene Elektroautomodelle der nächsten Generation einsetzen, die ab nächstes Jahr angeboten werden, darunter Hyundai Ioniq 5 und Kia CV. Der Konzern will in den nächsten fünf Jahren 23 Elektroautomodelle auf den Markt bringen und eine Million Elektroautos im Jahr ausliefern.