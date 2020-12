Zahl der nicht zur Reifeprüfung angetretenen Prüflinge erreichte Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Zahl der nicht zur Reifeprüfung angetretenen Prüflinge hat dieses Jahr ein Rekordhoch erreicht.Für den gestern stattgefundenen Test zur Feststellung der akademischen Reife CSAT waren 490.992 Prüflinge angemeldet. Von ihnen hätten 426.344 kurz vor Testbeginn im Prüfungsraum gesessen, teilten das Bildungsministerium und das Koreanische Institut für Lehrpläne und Evaluation (KICE) mit. Bei den Nichtteilnahmen sei damit ein Rekordwert von 13,17 Prozent registriert worden.Die hohe Abwesenheitsrate ist für die Prüflinge eher ein Nachteil, da damit auch weniger Personen in die Spitzengruppe der obersten vier Prozent gelangen können. Insgesamt werden neun Grade unterschieden.Unterdessen wurde bekannt, dass die meisten Prüfungsaufgaben auf einem ähnlichen Niveau waren wie letztes Jahr oder sogar etwas einfacher zu lösen waren.Das Institut KICE, das für die Aufgabenstellung verantwortlich zeichnete, hatte gestern nach Prüfungsbeginn betont, dass die Aufgaben eng an die Lehrpläne angelehnt gewesen seien.Bildungsexperten hatten die Einschätzung geäußert, dass damit den Prüflingen aufgrund der besonderen Herausforderungen wegen der Corona-Pandemie entgegengekommen werden sollte.Ihr Testergebnis werden die Prüflinge am 23. Dezember erfahren.