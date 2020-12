Seoul: Frühzeitige Ernennung eines Sondergesanten für Nordkorea durch Biden wirksam gegen Provokationen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Außenministeriums kann Nordkorea von Provokationen abgehalten werden, wenn die nächste US-Regierung von Joe Biden früh Interesse an Nordkorea-Fragen zeigt.Nordkorea könnte sich nach dem Amtsantritt der Biden-Regierung für eine Sanktionslockerung an den Verhandlungstisch setzen. Im Gegenteil könnte das Land auch Provokationen verüben, um seine Technologiekraft zu demonstrieren und die Aufmerksamkeit der USA zu erregen, sagte ein leitender Ministeriumsbeamter am Donnerstag gegenüber Reportern.Es sei notwendig, dass die USA positive Botschaften an Nordkorea aussenden würden, dass sie zu einer Verhandlungslösung in der nordkoreanischen Nuklearfrage bereit seien und dass man schnell einen Dialog aufnehmen sollte, hieß es.Er sagte, es wäre sehr wirksam, dass die Biden-Regierung noch vor der Aufstellung einer konkreten Nordkorea-Politik einen Sondergesandten für Nordkorea ernenne. Damit sollte sie eine Botschaft aussenden, dass sie eine Außenpolitik durch Dialog umsetzen wolle.Laut dem Beamten sei es auch wichtig, dass die internationale Gemeinschaft, darunter China und Russland, Nordkorea von Provokationen abrate.