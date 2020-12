Präsident Moon und französischer Amtskollege Macron sprechen über Klimaschutzzusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron über die Zusammenarbeit beim Klimaschutz gesprochen.Südkorea wolle mit der internationalen Gemeinschaft aktiv für die Erfüllung der Klimazusagen von Paris kooperieren, habe Moon laut seinem Sprecher Kang Min-seok in einem Telefongespräch mit Macron am Donnerstag gesagt.In dem einstündigen Gespräch habe Moon auf die Initiative für den Grünen New Deal hingewiesen, mit der sein Land nachhaltiges Wirtschaften fördern wolle. Auch Südkoreas Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, habe er genannt.Macron habe geantwortet, dass Frankreich die verschiedenen Initiativen Moons unterstützen wolle, darunter auch das Ziel der CO2-Neutralität. Er wolle sich beim P4G-Gipfel im kommenden Jahr in Seoul aktiv einbringen, hieß es weiter.P4G steht für Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030. Es handelt sich um eine Initiative des öffentlichen und privaten Sektors zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit.Die beiden Präsidenten hätten in dem Gespräch außerdem vereinbart, für die Entwicklung und faire Verteilung von Corona-Impfstoffen zu kooperieren.