Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat seinen zwölften Saisontreffer erzielt.Im Europa League-Gastspiel gegen den LASK in Gruppe J am Donnerstag (Ortszeit) traf Son in der 56. Minute zur 2:1-Führung.Beide Vereine trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden.Tottenham sicherte sich mit zehn Punkten unabhängig vom Ausgang des letzten Gruppenspiels den zweiten Platz in der Gruppe und schaffte den Einzug in die Runde der letzten 32.