Regierung verschärft Regeln für soziale Distanzierung in der Hauptstadtregion auf Stufe 2,5

Die Regierung hat die Regeln für die soziale Distanzierung in der Hauptstadtregion auf Stufe 2,5 verschärft.Die Entscheidung verkündete Ministerpräsident Chung Sye-kyun am Sonntag. Zum Auftakt einer Regierungssitzung stellte er fest, dass sich Südkorea im Kampf gegen das neue Coronavirus der bislang schwersten Krise ausgesetzt sehe.Zuvor am Sonntag war bekannt geworden, dass im Verlauf des Samstags 631 Neuinfektionen diagnostiziert worden waren. In Südkorea wird aufgrund des hohen Infektionsgeschehens von einer dritten Corona-Welle gesprochen.2,5 bedeutet die zweithöchste von insgesamt fünf Warnstufen wegen Covid-19. Karaoke-Einrichtungen und Indoor-Sportstätten müssen schließen. Kinos und Kaufhäuser sowie Internetcafés dürfen bis maximal 21 Uhr geöffnet haben.Die strengeren Maßnahmen gelten ab Dienstag für einen Zeitraum von drei Wochen.