Außenministerin Kang fordert internationale Zusammenarbeit für Überwindung von Gesundheitskrise

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat eine internationale Zusammenarbeit für die Überwindung der Gesundheitskrise wegen der Corona-Pandemie gefordert.Eine engere Kooperation mahnte sie am Samstag beim Manama-Dialog an, einem jährlichen regionalen Sicherheitstreffen in Bahrain.Der Pandemie-Ausbruch habe die Welt an ihre Krise des Multilateralismus und gleichzeitig die Wichtigkeit von internationaler Solidarität und Zusammenarbeit erinnert.Sie forderte in diesem Zusammenhang einen fairen Zugang zu Corona-Impfstoffen und relevanter humanitärer Hilfe. Auch betonte sie die Notwendigkeit einer Stärkung der Global Health Governance oder internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Zentrum.Am Rande der Konferenz führte Kang eine Reihe von Einzelgesprächen mit Amtskollegen, unter anderem aus Saudi-Arabien, Bahrain und Irak.