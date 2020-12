Mittel- und Oberschulen in Seoul stellen auf Online-Unterricht um

Photo : YONHAP News

Angesichts der starken Ausbreitung von Covid-19 stellen die Mittel- und Oberschulen in Seoul ab heute auf Online-Unterricht um.Die Maßnahme gilt zwei Wochen lang. In nötigen Fällen wie bei einer Semesterabschlussprüfung dürfen nach Ermessen des Schulleiters Schüler der betreffenden Klasse in die Schule kommen.Demgegenüber gelten für die Kindergärten und Grundschulen die aktuellen Betriebskriterien, damit kein Vakuum bei der Kinderbetreuung entsteht. Demnach darf weiter ein Drittel der Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen. Gleichzeitig wird eine größere Autonomie gewährt, damit jede Schule abhängig von ihrer eigenen Situation wie der Bestätigung eines Corona-Infektionsfalls sofort auf Online-Unterricht umstellen kann.