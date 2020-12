Außenminister Südkoreas und der VAE sprechen über Verstärkung von Kooperation

Photo : KBS News

Die Außenminister Südkoreas und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben in Abu Dhabi über die Verstärkung der bilateralen Kooperation auf verschiedenen Gebieten einschließlich der Seucheneindämmung gesprochen.Laut dem Außenministerium in Seoul waren sich Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr Amtskollege Abdullah bin Zayid Al Nahyan bei ihrem Treffen am Samstag (Ortszeit) darin einig, dass Südkorea und die VAE trotz der Covid-19-Lage ihre Beziehungen entsprechend ihrer speziellen strategischen Partnerschaft kontinuierlich ausgebaut hätten.Kang beurteilte, dass beide Länder auch inmitten der Corona-Pandemie einen engen Personen- und Wirtschaftsaustausch fortsetzten. Dabei verwies sie auf ein Fasttrack-Verfahren für die Einreise, das beim Südkorea-Besuch des Ministers Abdullah im Juli vereinbart worden war, die Versorgung der VAE mit koreanischen Diagnosekits und deren Unterstützung für die Heimkehr von Koreanern.Er glaube, dass die VAE gesegnet seien, weil sie in der Covid-19-Lage ein enges Verhältnis mit Südkorea unterhielten, sagte Abdullah. Er äußerte dann die Hoffnung auf die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen.Beide Minister überprüften zudem den Stand der bilateralen Kooperationsprojekte in verschiedenen Bereichen, darunter Bildung und IKT. Sie diskutierten, wie diese vorangetrieben werden sollten.