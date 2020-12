Klinische Studien zu einheimischen Corona-Impfstoffen genehmigt

Photo : YONHAP News

Für zwei in Südkorea in Entwicklung befindliche Covid-19-Impfstoffe sind klinische Studien genehmigt worden.Das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit teilte am Freitag mit, dass es klinische Studien zu Impfstoff-Kandidaten von Cellid und GeneONe Life Science genehmigt habe.Dabei werden Studien in Phasen I und II gleichzeitig durchgeführt. An gesunden Erwachsenen werden die Sicherheit der Impfstoffe und Immunreaktionen bewertet.Das Ministerium versprach seine Unterstützung, damit sichere und wirksame Covid-19-Medikamente und Impfstoffe zügig entwickelt werden könnten. Das Ressort wolle sein Bestes tun, damit den Bürgern die Behandlungsmöglichkeit gewährleistet werde, hieß es.