Politik Außenministerium leistet wegen Corona-Pandemie weitere Hilfe für Auslandskoreaner

Das Außenministerium plant gemeinsam mit der Stiftung für Auslandskoreaner eine weitere Hilfeleistung für von der Corona-Pandemie betroffene Koreaner im Ausland.



Das Ressort will durch 57 Koreanerorganisationen in 26 Ländern Hilfsgüter und Waren für den Infektionsschutz im Wert von 200 Millionen Won (185.000 Dollar) bereitstellen, darunter Waren des täglichen Bedarfs, Masken und Handdesinfektionsmittel.



Das Ministerium und die Stiftung haben dieses Jahr Hilfsprojekte mit einem Volumen von 530 Millionen Won (knapp 490.000 Dollar) für gefährdete Gruppen von Auslandskoreanern durchgeführt.



Die zusätzliche Hilfeleistung wurde beschlossen, weil Koreanern infolge von Bewegungs- und Geschäftsverboten in Europa und den USA angesichts der wieder steigenden Corona-Fallzahlen weitere Schwierigkeiten drohen.