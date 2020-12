Stadt Seoul sagt traditionelles Glockenschlagen zum Jahreswechsel ab

Die Stadt Seoul hat ihr traditionelles Glockenschlagen zum Jahreswechsel abgesagt.Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen teilte die Stadt am Sonntag mit, die Zeremonie am Bosingak-Pavillon in der Stadtmitte dieses Jahr online durchführen zu wollen.Demnach solle beim Silvester-Countdown und Start des neuen Jahres eine Aufzeichnung des Glockenschlagens online gezeigt werden.Es ist das erste Mal seit der Einführung des Brauchs im Jahr 1953, das darauf verzichtet werden soll. Jedes Jahr hatten sich tausende von Menschen an der Glocke versammelt, um in das neue Jahr hineinzufeiern.